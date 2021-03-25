2021/03/25 | 19:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي على الاستعراض العسكري الذي جرى اليوم في العاصمة بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعلق على الاستعراض العسكري في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعلق على الاستعراض العسكري في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).