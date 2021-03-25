2021/03/25 | 19:49 - المصدر: عين العراق

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الخميس 25 مارس 2021 | 07:38 مساءً

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صرف دفعة جديدة من رواتب المعين المتفرغ

أعلـن رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل عصام عبد اللطيف التميمي، الخميس، صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا في بغداد والمحافظات لشهر آذار الدفعة الثالثة لعام ٢٠٢١.



وقال التميمي في بيان، ان"الهيئة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا ابتداءً من مساء هذا اليوم الخميس الموافق ٢٥-٣-٢٠٢١ الدفعة الثالثة لعام ٢٠٢١"، داعياً اياهم الى"التوجه لمنافذ الصرف لاستلام مستحقاتهم المالية".



واضاف، ان"إشعارات الصرف الالكتروني لحاملي بطاقة الماستر كارد للمصارف (آشور والرشيد والرافدين) ستصل الى المستفيدين بالتتابع مساء هذا اليوم بعد إنجاز إجراءات الدفع الالكتروني وفق التوقيتات المحددة لكل مصرف".

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