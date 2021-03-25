الحامدي: تعطيل إقرار الموازنة اثر على أداء الكثير من دوائر الدولة

2021/03/25 | 19:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / الخاص..

اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ميثاق الحامدي، الخميس، ان تعطيل الموازنة تسبب بخلل في أداء دوائر الدولة ومؤسساتها.

وقالت الحامدي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” قانون الموازنة من القوانين التي ترتبط ارتباط وثيقا بأداء الوظائف وبالتالي فان تأخر إقرارها الى هذه الوقت الطويل قد أضر بالكثير من المشاريع والاعمال في المؤسسات الحكومية”.

وأضافت، الحامدي، ان” التفكير في إيجاد حلول ترقيعيه لأخطاء حصلت في الموازنة الاصلية لا تجدي نفعا ومن الضروري والأفضل إتمام التصويت على هذه الموازنة لتسيير المشاريع المتوقفة بسببها”.

وأشارت الى ان” أي اجراء ممكن القيام به من بعض الجهات بشأن تصحيح تلك الأخطاء التي حصلت في الموازنة الاصلية غير صحيح ولا ينسجم مع السياقات القانونية”.انتهى / 25ر

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