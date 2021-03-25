السلالة المتحورة تدفع الولايات المتحدة إلى إيقاف علاجات مضادة لكورونا

2021/03/25 | 19:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوقفت الحكومة الأميركية توزيع العلاج بالأجسام المضادة لمرض "كوفيد 19" الذي تنتجه شركة "إيلي ليلي"، بسبب تأثير سلالات فيروس كورونا سريعة الانتشار على فاعلية الدواء.

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صرحت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم، أنها أوقفت توزيع العلاج بسبب الزيادة المستمرة في المتغيرات الفيروسية لـ"SARS-CoV-2" في الولايات المتحدة، التي تقاوم علاج "bamlanivimab" عند تناوله بمفرده، حسبما نقلت "رويترز".

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وعلقت الشركة: "نحن ندرك أن حكومة الولايات المتحدة قد اتخذت قرار بعدم السماح بالطلب المباشر لباملانيفيماب بمفرده، بسبب مخاوف بشأن انتشار سلالتي كاليفورنيا B.1.427 /B.1.429 وسلالة نيويورك B.1.526".

فيما قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن جميع مواقع تقديم العلاج ستستمر في طلب علاج "ليلي" المركب من اثنين من الأجسام المضادة، باملانيفيماب وإتيسيفيماب، وكوكتيل من جسمين مضادين طورته شركة "ريغينرون".

أضافت الشركة في تعليق لها اليوم الخميس: "نعتقد أن المواقع التي لديها إمكانية الوصول إلى باملانيفيماب وإيتيسيفيماب لاستخدامهما معا، يجب أن تستعين بهما كعلاج بدلا من عقار باملانيفيماب وحده".

وأشارت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أنها ستحد من توزيع علاج "ليلي" في ثلاث ولايات بسبب مخاوف بشأن تأثير سلالة جديدة على فعاليته.

"سبوتنيك"

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