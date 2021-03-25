نوال السعداوي... مأزق الخروج من الذاتية..!!.. - اكرم هواس

2021/03/25 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اكرم_هواس لا شك ان كتابات نوال السعداوي قد الهمت الكثيرين من المثقفين و حتى الشباب الحائر الباحث عن رؤية حول واحدة من اهم اشكاليات العلاقة بين المرأة و الرجل ..



ليس على المستوى التنظيمي و المجتمعي فحسب..انما ايضا بشكلٍ اهم..



على مستوى الاشكالية الوجودية "الانطولوجية"..للمرأة و ذاتيتها...نوال السعداوي قادت قرائها الى اهم محور في جسد المرأة و في مسألة الخلق ...حيث تتشكل التصورات الاولى عن الذات و كينو ......





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