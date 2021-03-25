الصحة توضح لـ NRT بشأن الشريحة المعرضة للموت بسبب لقاح كورونا

2021/03/25 | 19:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الصحة، الخميس، ان الوفيات التي قد تحصل عند التطعيم بلقاح كورونا، نتيجة لعوارض صحية او مضاعفات تحصل في جسم الانسان خصوصا عند كبار السن.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (25 اذار 2021)، ان "اللقاح الذي وصل العراق من نوع استرزنيكا البريطاني بعدد 336000 جرعة وخلال الايام المقبلة سيصل الى العراق مجموعة من اللقاحات المتعاقد عليها مع الدول المنتجة منها سينوفارم الصيني وفايزر الامريكي واللقاح الروسي ايضا خلال الاسابيع المقبلة وستوزع بشكل مباشر على العيادات المخصصة".

واضافت، ان الوفيات التي قد تحصل نتيجة عوارض صحية او مضاعفات تحصل في جسم الانسان خصوصا كبار السن".

واوضحت، ان "اللقاحات تقلل من شدة الاصابات وان الذي يأخذ اللقاح تقيه من الحالات الحرجة نتيجة مضاعفات الفيروس كون الذي يأخذ اللقاح لايعني انه لايصاب مستقبلا وانما حتى اذا تعرض للاصابة تكون خفيفة جدا".

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