2021/03/25 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد تقرير "ذا درايف" أن الواقعة تنصف بفئة "أ"، وهي أعلى تصنيفات الحوادث العسكرية داخل الجيش الأميركي من ناحية السرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حادثة نادرة.. مقاتلة F-35 تطلق النار على نفسها بالخطأ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حادثة نادرة.. مقاتلة F-35 تطلق النار على نفسها بالخطأ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).