الشيخ جمال الضاري بعد استعراض ربع الله: السلاح المنفلت أصبح يهدد وجود العراق بالكامل

2021/03/25 | 19:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: حكومة السيد مصطفى الكاظمي لم تتمكن من حفظ هيبة الدولة التي تعرضت لانتهاكات لا تحصى من قبل قوى اللادولة.



هذا الفشل والوضع الشاذ يجعلنا نتساءل، كيف لهذه الحكومة ضبط الأمن لإجراء ‫الحوار الوطني‬ وصون إرادة الناخب العراقي خلال ‫الانتخابات.‬السلاح المنفلت اصبح يهدد وجود ‫العراق‬ بالكامل.

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