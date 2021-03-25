الداخلية العراقية تشيد بمساندة الحشد الشعبي لها في تعزيز الامن

2021/03/25 | 20:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، مضيفا في العمل بالجوانب الأمنية والعسكرية والخدمية، مشيدة بمساندة هيئة الحشد الشعبي لها في تعزيز الامن والاستقر...

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