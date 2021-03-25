2021/03/25 | 20:21 - المصدر: عين العراق

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الخميس 25 مارس 2021 | 07:57 مساءً

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الوائلي يصدر توصيات جديدة داعمة لعمل المنافذ الحدودية

رئيس هيأة المنافذ يترأس الاجتماع الثالث لمجلس الهيأة ويتخذ عدة توصيات الداعمة لعمل المنافذ الحدودية.



ترأس اللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية وعبر الدائرة التلفزيونية الاجتماع الثالث لمجلس الهيأة بمشاركة أعضاءه ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية.



ونوقش في الاجتماع جدول الأعمال والذي تضمن عدة مواضيع منها التأكيد على أهمية أن تزود هيأة المنافذ الحدودية بمجمل الإيرادات الحكومية المتحققة في المنافذ واعتبارها معيارا لضمان حسن الأداء وممارسة مهامها في الإشراف والرقابة والتدقيق على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية.



وكذلك أكد المجلس على كافة المحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية إلى دعم الواقع الصحي في المنافذ بإلزام دوائر الصحة بتقديم خدماتها الطبية الضرورية لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات اللازمة من الفحص الطبي والتعقيم والتعفير بما يضمن سلامة العاملين والبضائع والعمل على استمرارية العمل التجاري والالتزام بمقررات وتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.



كما تم مناقشة مواضيع أخرى في جدول الأعمال واتخذت التوصيات المناسبة بشأنها.

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