صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 1230 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/25 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 1230 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 766 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1230 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

766 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جيدة 34 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الصدر 177 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع المدائن 179 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 85 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 291 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 464 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

165 حالة في مدينة الصدر موزعة على المحلات / مدرسة كافل اليتيم / حي الكوفة / بريد العذراء / الاستكشافات / المصرف / حسينية ابو صالح / الحميدية / مدرسة المزايا / الكيارة / الزراعي / و10 و12 و35 و 57 و 56 و 54 /55 /37 / 35 /59 /32 / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 /

20 حالة في شارع فلسطين محلة / قرب نادي الشباب / 505/ خلف مول النخيل / 503 / 502 / 508/ المستنصرية / ساحة بيروت / 510 /

11 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .

25 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954 / 955 / / 979 /

11 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

43 حالة في المدائن/ التاميم / الوردية / الرياض / قرب جامع الفاروق / اعدادية الصناعة / العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /

9 حالات في الحسينية محلة / 222 / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225 /220

4 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766

11 حالة في منطقة الكرادة محلة 901 / الجلود / 910 / 925 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 /

19 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

16 حالة في منطقة الامين محلة / 711 / 714 / 735 / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /

9 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

7 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

9 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 جامع الامام علي (ع ) / السوق / الشهداء / 762 / 762 / 768

8 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون /

6 حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي /

5 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

6 حالات في منطقة معسكر الرشيد .

14 حالة في الاعظمية محلة/ 312/ 310 / المقبرة / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 314

11 حالة في البلديات محلة / قرب جامع الخليل / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / البلديات الثانية /

و 3 حالات في كل من المناطق التالية / بسماية قرية عشرة/ الكفاح 113 / الرشاد/ السعدون/ حي تونس/ حي النصر/شارع النضال/ حي الفرات / الشعلة 462/ حي الاعلام832/ الدورة 840 / البياع 869/ حي الجهاد 869 / بارك السعدون / كمب سارة/

وحالتين في كل من المناطق التالية : الصالحية / مستشفى الجملة العصبية/ صليخ/ البنوك/

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 100981 توفي منهم 1521 للاسف فيما اكتسب الشفاء 90276 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 9184 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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