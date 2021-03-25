الكاظمي: جهات مجهولة تسعى لازاحة هيبة العراق

2021/03/25 | 20:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، أن هناك من يحاول ابتزاز الدولة، مؤكدا ان اً الى الحكومة لهم بالمرصاد.

وقال الكاظمي خلال حضوره حفل تكريم عوائل شهداء الصحافة في نقابة الصحفيين، إن "الصحافة والاعلام هما من قدما صورة العراق والعراق من البلدان التي قدمت الكثير من الشهداء الصحفيين".

وأضاف أنه "مطلوب من الصحافة صناعة العمل في العراق وبناء والمستقبل والامن"، معتبراً أن "السلاح لا يوفر الأمن".

واشار الى، أن "هناك من يحاول ابتزاز الدولة بطريقة او بأخرى لكن الحكومة لهم بالمرصاد"، لافتاً الى أن "هناك وفود عالمية تسعى لزيارة العراق وهناك جهات مجهولة تسعى لازاحة هيبة العراق".

واعتبر أن "الحكومة الحالية وظيفتها الأساسية إجراء انتخابات مبكرة"، موضحاً أن "الحكومة أمنت رواتب الموظفين للاشهر المقبلة"، مبيناً، أن "هناك جهات تسعى بث فسادها بشأن رواتب الموظفين لكن الحكومة بالمرصاد"، معتبراً أن "استعراض اليوم في بغداد هو محاولة لارباك الوضع الأمني وارباك العراقيين".

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