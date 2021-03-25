الخدمات والتعويضات تعرقل عودة نازحيي 19 قرية زراعية في ديالى

2021/03/25 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، بان الخدمات والتعويضات تعرقل عودة 19 قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية السعدية (65 كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ/ المعلومة/، انه “ااستحصال كافة الموافقات الامنية الرسمية باعادة نازحيي 19 قرية زراعية منتشرة ضمن ريف ناحية السعدية لافتا الى ان الحشد الشعبي والتشكيلات الامنية كانت داعمة وبقوة لملف اعادة النازحين في كل المناطق وحل كل الاشكالات وتسريع وتيرة تدقيق ملفات الاسر”.

واضاف، ان “التعويضات والخدمات يشكلان عاملان رئيسيان في عرقلة عودة الاسر النازحة الى القرى 19 بالوقت الراهن لان داعش الارهابي دمر الخدمات الاساسية تاهيك عن نسف وحرق اغلب المنازل خلال فترة سيطرته عليها في مسعى لخلق معاناة انسانية للاسر بعد عمليات التحرير”.

واشار الى ان “حل مشكلة القرى الـ19 بيد الحكومة من خلال تسريع وتيرة منح التعويضات المالية وتبني مشاريع اعادة الخدمات الاساسية”.

وكان داعش الارهابي سيطرة على ناحية السعدية وقراها بعد 2014 قبل ان يجري تحريرها نهاية العام ذاته من قبل الحشد الشعبي والتشكيلات الامنية”.انتهى 25 ف

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