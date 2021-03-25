2021/03/25 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائممقام الرفاعي المقال يكشف انقلاب نائبة عليه: هذه ملابسات مذكرة الاستقدام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/25 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الرفاعي المقال يكشف انقلاب نائبة عليه: هذه ملابسات مذكرة الاستقدام) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام الرفاعي المقال يكشف انقلاب نائبة عليه: هذه ملابسات مذكرة الاستقدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).