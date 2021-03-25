ضباب وغبار.. توقعات الأجواء في ’بحر العراق’ خلال الـ48 ساعة المقبلة

2021/03/25 | 20:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الخميس، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الجمعة والسبت، المقبلين في "بحر العراق".

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وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (25 آذار 2021)، أن "الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي:

الجمعة 26 – 03 – 2021

الـطــقــس: غائم جزئي يتحول تدريجياً إلى صحو تتخلله بعض الغيوم المتفرقة، مع فرصة لتشكل ضباب خفيف مساء يتركز على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق.

درجات الحرارة: الصغرى 21، العظمى 30

الريـــاح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 – 30) كم/ساعة، تنشط على فترات لتصل بحدود (45) كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة: (8 – 10) كم, وفي الضباب (2 – 5) كم.

حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج: (1 - 4) قدم.

الريـــاح: شمالية إلى شمالية شرقية (10 – 30) كم/ساعة، تنشط على فترات بحدود (40 – 55) كم/ساعة، تتحول مساء إلى متقلبة الاتجاه.

درجة حرارة الماء: 19

السبت 27 – 03 – 2021

الـطــقــس: صحو تتخلله بعض الغيوم المتفرقة, مع فرصة لتشكل ضباب خفيف خلال الصباح الباكر يتركز على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق.

درجات الحرارة: الصغرى 20، العظمى 29

الريـــاح: متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 – 35) كم/ساعة، تنشط على فترات إلى أكثر من (50) كم/ساعة، مسببةً تصاعد الغبار على أغلب المناطق وخاصةً المكشوفة.

مدى الرؤيــــة: (6 – 8) كم، وفي الضباب أو الغبار أقل من (4) كم.

حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً، ارتفاع الموج: (2-6) قدم.

الريـــاح: متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية (15 – 45) كم/ساعة، تنشط على فترات إلى أكثر من (55) كم/ساعة.

درجة حرارة الماء: 19

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