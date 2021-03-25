الشرطة يبلغ ربع نهائي كأس العراق بشق الانفس

2021/03/25 | 20:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تأهل فريق الشرطة الى ربع نهائي بطولة كأس العراق بشق الانفس، اليوم الخميس.

وواجه الشرطة فريق امانة بغداد ضمن منافسات الدور الـ16 من البطولة على ملعب كربلاء الدولي.

وبعد شوطين كاملين، لم يتمكن الفريقان من هز الشباك لتنتهي المواجهة سلبية ويحتكما الى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تغلب الشرطة على امانة بغداد بنتيجة 7-6.

وتأهل فريقا نفط البصرة والحدود ال ذات الدور في وقت سابق اليوم.



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