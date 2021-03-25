واشنطن تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بـ15 مليون دولار

2021/03/25 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية عن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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