2021/03/25 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ زيد الحلٌي حين امعنُ النظر في اقوال وحوارات ومقابلات من يظنون أنفسهم إنهم من ” علية ” القوم في السياسة والثقافة والمجتمع ، اجد ان روح الاساءة لبعضهم البعض هي السائدة ، ولغة الثأر تتحكم بمشاعرهم ، وروح التسامح مفقودة ، وذكر الحسنات والاشادة بأفعال الخير غائبة تماما ، واحسُ ان نبرة (الغرور) هي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حذار من افعى الإساءة!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حذار من افعى الإساءة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).