اتحاد اسلامي يكشف عن وجود 300 من ابزر الارهابيين العراقيين في “الهول السوري”

2021/03/25 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف اتحاد علماء المسلمين في العراق، الخميس، عن وجود 300 من عتاة الارهاب العراقي في مخيم الهول السوري.

وقال رئيس فرع الاتحاد في ديالى جبار المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 300 من اخطر واهم امراء داعش العراقيين موجودين في مخيم الهول السوري اغلبهم مع عوائلهم بعدما فروا اليه عقب معارك تحرير الموصل وبقية المدن”.

واضاف، ان “عتاة الارهاب يمثلون خطر سترانيجي على امن العراق باعتبارهم كانوا امراء قواطع ومتورطين بمجازر وحشية بحق الالاف من الابرياء سواء في الموصل او بقية المدن المحررة الاخرى داعيا الحكومة ال موقف حاسم في استعادة هولاء وتقديمهم للعدالة جراء ما اقترفوا من جرائم وحشية بحق الابرياء”.

واشار الى ان “وجود مئات العتاة من ارهابيين داعش من حملة الجنسية العراقية في مخيم الهول السوري خطر محدق بامن البلاد ويمكن ان يعاد دفعهم للعودة مرة اخرى في ظل وجود دول لاتريد الاستقرار للعراق وتحاول اعادة سيناريو الفوضى مرة اخرى”.

ويقع مخيم الهول السوري قرب الحدود العراقية وهو يضم الالاف من ارهابيي داعش واسرهم بينهم عراقيين”.انتهى 25 ف

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