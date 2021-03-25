وزارتا الدفاع العراقية والارمينية يوقعان مذكرة تفاهم

2021/03/25 | 20:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، جمهورية أرمينيا تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره الأرميني السيد نيكول باشنيان

وأضافت وزارة الدفاع خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الخميس، ان الزيارة تأتي لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، مبينة انه تم توقيع بيان نوايا مشتركة تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع في جمهورية العراق وجمهورية أرمينيا.

واضاف البيان، ان الجانبين ناقشا خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الدفاع وتبادل الخبرات في مجال تكنلوجيا الصناعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار الزيارة التي تستغرق يومين، لفتت خلال البيان الى ان وزير الدفاع جمعة عناد التقى وزير صناعة التكنولوجيا العالية هاكوب ارشاكيان، حيث زار المعرض الذي نظم في مقر الوزارة لمعاليه، مضيفة، انه زار ايضا وزارة الخارجية والتقى وزير الخارجية الأرميني الدكتور ارا ايفازيان، بعدها توجه إلى مقر الحكومة والتقى برئيس وزراء أرمينيا السيد نيكول باشنيان.

PUKmedia اعلام وزاة الدفاع

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