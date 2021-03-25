المرور: الوضع المعاشي لايسمح بتطبيق الزوجي والفردي

2021/03/25 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أن الوضع المعاشي الحالي لايسمح بتطبيق الزوجي والفردي.وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوضع المعاشي الحالي لأصحاب العجلات لن يسمح بتطبيق الزوجي والفردي، كما أن الدستور العراقي كفل حق التنقّل ولايمكن حرمان قوت من يمتلك سيارة واحدة".وأضاف أن "الطاقة الاستيعابية للشوارع البغدادية من 150 إلى 200 ألف مركبة، ولم تشهد أي تطوير، إضافة إلى أنه لدينا رقم مهول يصل الى ثلاثة ملايين مركبة" مؤكداً "الحاجة الماسة الى باركات وجسور وأنفاق وطرق سريعة".ولفت الى إن "رفع السيطرات يخفف كثيراً من الزخم المروري كونها معرقلاً لسير المركبات " مشيراً الى اهم المعرقلات من المطبات في الشوارع" موضحاً أن "الشوارع المبلطة والسوّية والجيدة الانارة، تعطي انسيابية في الحركة كونها مقومات إضافية إلى المهمة الأولى للجسور والانفاق والباركات والنقل الجماعي" .

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