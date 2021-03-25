2021/03/25 | 20:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الدائرة الصحفية لمفوضية حقوق الطفل في روسيا عن إتمام إعادة جميع أبناء مقاتلي التنظيمات الإرهابية الروس من سجون العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وجاء في بيان المفوضية الروسية، "أعلنت آنا كوزنتسوفا رئيسة المفوضية أنه اكتملت إعادة القاصرين من السجون العراقية، ولا توجد معلومات عن وجود أطفال روس هناك سواهم".

وبدأ العمل على إعادة القاصرين الروس من العراق وسوريا إلى روسيا في صيف عام 2017.

وأعيد 274 طفلاً إلى روسيا من مناطق النزاعات في الشرق الأوسط، حيث تم إعادة 122 من العراق و152 من سوريا.

يذكر أن السلطات الروسية تبذل على مدار السنوات الأخيرة جهودا مكثفة لإعادة الأطفال الروس، الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف مختلف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

"نوفوستي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن عودة جميع أبناء مقاتلي ’التنظيمات الإرهابية’ من سجون العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلن عودة جميع أبناء مقاتلي ’التنظيمات الإرهابية’ من سجون العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).