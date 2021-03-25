المفوضية توضح لـ NRT بشأن الية الانتخابات وتحالفات الاحزاب

2021/03/25 | 20:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، ان انتخابات البرلمانية القادمة ستكون على اساس المرشحيين الفرديين، لا على اساس القوائم الحزبية، وانها تحتاج الى 15 يوما للتحقق من اهلية المرشحين.

وقال الناطق الاعلامي الرسمي بأسم مفوضية الانمتخابات جمانة الغلاي، في حديث خاص لـ NRT عربية، اليوم (25 اذار 2021)، ان "الانتخابات السابقة اعتمدت على الاحزاب والكتل وتحالفات وائتلافات، لكن بحسب قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020، اعتمد على المرشحين فقط".

واضافت، ان "ما يهم هو اسماء المرشحين وفي البداية سترسب للتحقق واهلية المرشح في هيئة المسائلة والعدالة والادلة الجنائية و هيئة النزاهة ووزارة التربية والتعليم العالي، وهذا يحتاج لـ 15 يوما".

واوضحت، انه "سيتاح بعد ذلك مجال اوسع لاستكمال التحالفات، لكننا الان نريد اسماء المرشحين كي تنمكن من اسقاطها على اوراق الاقتراع".

و تابعت، ان "القانون الجديد لا يتعامل مع الاحزاب وانما المرشح هو فرد".

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