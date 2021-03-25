2021/03/25 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت موسكو، اليوم الخميس، اكتمال أعمال إعادة الأطفال القصّر الروس الموجودين في سجون العراق، وذلك بإعادة ما تبقى من الأطفال تحت السن القانونية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم المفوضية الروسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو تعلن عودة جميع الأطفال الروس من السجون العراقية المركز الخبري الوطني.

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