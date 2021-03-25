بايدن يعلن هدف إدارته الجديد لمواجهة كورونا ويكشف إجراءاتها في ملف المهاجرين

2021/03/25 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بشكل رسمي عن خطته الجديدة لمواجهة جائحة كورونا من خلال وضع هدف جديد يتمثل بإعطاء 200 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفايروس في أول 100 يوم من توليه الرئاسة.

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