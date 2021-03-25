الزرفي: السلاح المتحرك يضع النظام السياسي في العراق تحت المجهر الدولي

2021/03/25 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر النائب عدنان الزرفي من أن يضع السلاح المتحرك خارج امرة الدولة النظام السياسي في العراق تحت المجهر الدولي.

وقال الزرفي في تدوينة، إن سلاح الدولة المكشوف هو حصنها وقوتها وهيبتها وقت الحرب، وفي وقت السِلم، فإن أي سلاح يتحرك سيكون خارج امرة الدولة، إنما هو معارضة للدولة.

وأضاف، أنه يعد تهديد السلم المُجتمعي بالسلاح فيروس خطر يضع النِظام السياسي تحت المِجهر الدولي وحينها لن ينفع معه حتى اللقاح.

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