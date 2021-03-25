التميمي: وصول 336 ألف جرعة من لقاح استرازنيكا

2021/03/25 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وصول ثلاثة مئة وستة وثلاثين ألف جرعة من لقاح استرازنيكا ضمن مرفق كوفاكس.

كدفعة أولى الى مطار بغداد الدولي وان ستة عشر مليون جرعة تم التعاقد عليها ستصل تباعا، مبينا الى انه سيتم توزيع اللقاحات على المؤسسات والدوائر الصحية كافة بشكل عادل وبالمجان.

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