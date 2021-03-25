2021/03/25 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العراقي في ذكرى تأسيسه السابعة والثمانين الشيوعي العراقي: لتتوحد قوى التغيير وتهزم منظومة المحاصصة والفسادفي مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، تحقق قدر كبير من النضج السياسي الاجتماعي للطبقة العاملة العراقية، وازداد وزنها على جميع الصعد، ما أهلها للاقدام على الخطوة التي طال انتظارها، وهي تأسيس حزبها السياسي الخاص بها، أسوة بباقي الطبقات والفئات الاجتماعية، للذود عن مصالحها الجذرية وقيادة نضاله ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتتوحد قوى التغيير وتهزم منظومة المحاصصة والفساد - الحزب الشيوعي العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتتوحد قوى التغيير وتهزم منظومة المحاصصة والفساد - الحزب الشيوعي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).