النظام الجزائري التائه الفاقد للبوصلة / الاغتيالات بالجزائر ، وشبح العودة الى العشرية السوداء القتل والقتل المضاد - سعيد الوجاني

2021/03/25 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني --- ماذا يجري بالجزائر ؟ --- الى اين يقود النظام الجزائري الجزائر بقيادة الجنرالين الدمويين ، الجنرال خالد نزار ، والجنرال سعيد شنقريحة ..



--- وما دور ومخطط مؤسسة الجيش ، في احتواء الحراك الشعبي الذي يتمدد بالملايين من الجزائريين ، الرافضين للدكتاتورية ، ولدولة الجنرالات ، وسياسيي جبهة التحرير الوطني ؟ --- وما خلفيات الاغتيالات لضباط جنرالات مزعجين للإنقلابيين على الحراك ، وضباط جنرال ......





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