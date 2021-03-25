ومع ذلك فهي تدور - ربيحة الرفاعي

2021/03/25 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيحة_الرفاعي ككلما ترجّل فارس من فرسان التنوير، ضجت برسائل وتسجيلات وتقارير الشماتة العلنية وسائل التواصل الاجتماعي لوفاة المفكرة والمناضلة الحقوقية الكبيرة نوال السعداوي، وهبّت عواصف المتألهين يوزعون نتائج الامتحان، ويعلنون بثقتهم -خرافيّة الجذور- رسوب الفقيدة، و استحقاقها السعير وبئس المصير ، ويفتحون نيران ألسنتهم الشتّامة مزندقين مكفّرين، يقدحون بمن عرف قدرها وأحزنه فقد الأمة سيل عطائها، ويتمنون له الحشر ......





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