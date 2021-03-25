محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع ارتفاع الدولار

2021/03/25 | 21:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأمريكية.

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