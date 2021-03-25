بعد أن أستخدمها داعش ساحة للموت والعنف، منظمة UPP تعيد الحياة في حديقة بابل بقضاء تلكيف

2021/03/25 | 21:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى – إعلام منظمة جسر إلى افتتحت منظمة (جسر إلى – UPP الإيطالية) صباح يوم الأثنين الموافق 22 آذار 2021 حديقة حي بابل في قضاء تلكيف، بعد إعادة إعمارها وتأهيلها، والتي تعتبر من المساحات المجتمعية الستة التي إعادة تأهيلهم.إنطلق الحفل بعد قص شريط الافتتاح بكلمة ترحيبية قدّماها عريفي الحفل، السيدة براء …

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