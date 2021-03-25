2021/03/25 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ملفي قانون الموازنة 2021، والانتخابات المبكرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن اللقاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملفا الموازنة والانتخابات على طاولة لقاء صالح والحلبوسي المركز الخبري الوطني.

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