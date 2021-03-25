2021/03/25 | 21:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن سفينة تحمل حاويات بضائع إسرائيلية تعرضت لهجوم إيراني بصاروخ في بحر العرب.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية:إن صاروخًا إيرانيًا أُطلق على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب.

وأضافت:السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلام اسرائيلي ..إصابة سفينة إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلام اسرائيلي ..إصابة سفينة إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).