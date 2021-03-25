2021/03/25 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت الكويت، اليوم الخميس، انها ستتسلم 8 أطنان من ارشيفها المفقود خلال الحرب العراقية الكويتية، فيما أكدت انها ستسلم الجانب العراق رفاة الجندي العراقي الذي تم العثور عليه مؤخراً، بحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأحد المقبل..



العراق يسلم الكويت 8 أطنان من ارشيفها المركز الخبري الوطني.

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