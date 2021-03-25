تعرف ميزات ومواصفات كاميرا VTech المخصصة للاطفال

2021/03/25 | 21:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت شركة VTech عن مواصفات كاميرتها الفورية الجديدة المخصصة للأطفال ذوي الأعمار الصغيرة.

وأكثر ما يميز كاميرا KidiZoom PrintCam هو هيكلها الصغير الحجم والخفيف الوزن المناسب للاستخدام من قبل الأطفال، فضلا عن أنها مجهزة بعدسة مثبتة على محور متحرك يمكن استعمالها لالتقاط الصور كما في الكاميرات العادية أو تدويرها لتتحول إلى عدسة لالتقاط صور السيلفي.

والفريد في هذه الكاميرا أيضا هو أنها مجهزة بطابعة حرارية صغيرة تمكن من طباعة الصور على ورق حراري خاص لتكون تكلفة الصورة نحو سنت واحد، أي أرخص بكثير من طباعة الصور في الكاميرات الفورية التقليدية والتي تكلف نحو 75 سنتا تقريبا.

وجهزت هذه الكاميرا بشاشة رقمية صغيرة، وأزرار بعلامات مميزة تسهل على الأطفال التقاط ومعاينة الصور، كما تحتوي برمجياتها على إطارات يمكن للأطفال إضافتها لصورهم، فضلا عن أنها مزودة بمنافذ USB لنقل الصور إلى الحواسب والأجهزة الذكية، أما سعرها في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يكون نحو 75 دولارا.



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