الحلبوسي وصالح يبحثان ملفي الانتخابات المبكرة وقانون الموازنة

2021/03/25 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ملفي الانتخابات المبكرة و قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والأزمات التي تمرُّ بها البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة”.

واضاف البيان، “ناقش اللقاء الانتخابات المبكرة، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة تعبِّر عن إرادة المواطن وتعزز الثقة بنتائجها، كما جرى التباحث حول قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تشريعه”.

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