رئيس الجمهورية والأعرجي يؤكدان أهمية تفعيل الحوار الوطني

2021/03/25 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع رئيس الجمهورية ملفات الأمن والحوار الاستراتيجي وسبل إنجاح الحوار الوطني.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " مستشار الأمن القومي التقى رئيس الجمهورية برهم صالح لبحث الوضع الأمني في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الاستقرار في البلاد".كما بحث الجانبان، ملف الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الذي سيجرى في نيسان المقبل، إضافة إلى التأكيد على مواصلة الحرب ضد داعش. وشهد اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية تفعيل الحوار الوطني وسبل إنجاحه، وبمشاركة الجميع.

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