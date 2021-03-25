الحواران ’الاستراتيجي’ و ’الوطني’ يتصدران أجندة لقاء الأعرجي برئيس الجمهورية

2021/03/25 | 21:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، ملف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، فضلا عن سبل انجاح الحوار الوطني.

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وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 اذار 2021)، أنه بحث المستشار قاسم الأعرجي مع رئيس الجمهورية ملفات الأمن والحوار الإستراتيجي وسبل إنجاح الحوار الوطني".

وبحث الجانبان، "الوضع الأمني في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الاستقرار في البلاد، كما جرى بحث ملف الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الذي سيجرى في نيسان المقبل، إضافة إلى التأكيد على مواصلة الحرب ضد داعش".

وشهد اللقاء أيضا، التأكيد على "أهمية تفعيل الحوار الوطني وسبل إنجاحه، وبمشاركة الجميع".

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