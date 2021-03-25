ماجدة التميمي ترد على تصريح منسوب اليها بشأن تغيير صرف الدولار

2021/03/25 | 21:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت عضوة مجلس النواب ماجدة التميمي، الخميس، تصريحا منسوبا اليها نص على ان "المطالبين بتغيير سعر الصرف الدولار جهلة".

وذكر المكتب الاعلامي للتميمي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (25 اذار 2021) ان "بعض الذين يعانون من عقد النقص ،عمدوا الى نشر تصريحا مزور مضمونه (ماجدة التميمي ان الذين يطالبون بتغيير سعر صرف الدولار جهلة) والهدف منه واضح لتسقيط الشخصيات الوطنية وتشويش الرأي العام".

وأضاف المكتب الاعلامي ان "الجيوش الالكترونية الممولة من قبل الفاسدين والفاشلين الذين انكشفوا أمام الرأي العام وتضررت مصالحهم تهدف الى ازاحة المنافسين الأقوياء وتشويه صورتهم، فالظروف الحالية ملائمة جدا لترويج الاشاعات وفبركة الاخبار والتصريحات، وذلك من خلال الترويج لاخبار كاذبة وتمويلها وكان من الاولى ان يهتموا بأعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين بدلا من تسقيط الاخرين ولكنهم يعمدون لهذه الأساليب لعجزهم وفشلهم في تقديم اي نتاج مثمر للبلد".

وأكد المكتب الاعلامي، "على ضرورة توخي الدقة في نقل الاخبار واعتماد الاخبار والتصريحات الصادرة فقط من مواقعنا الرسمية".

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