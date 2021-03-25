الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع عالمياً عقب بيانات اقتصادية

2021/03/25 | 21:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية.

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