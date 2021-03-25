بايدن:نهدف لتوزيع 200مليون جرعة من اللقاحات في أول 100 يوم

2021/03/25 | 21:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يهدف إلى توزيع 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا في أول مائة يوم من توليه المنصب.

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