2021/03/25 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العاهل السعودي يوجه دعوة الى الكاظمي لزيارة الرياض المركز الخبري الوطني.

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