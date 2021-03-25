الملك السعودي يوجه دعوة للكاظمي لزيارة الرياض

2021/03/25 | 21:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

البيان المشترك الصادر عن اللقاء

الافتراضي بين رئيس مجلس الوزراء السيد

مصطفى الكاظمي وملك المملكة العربية

السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز ال

سعود

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إنطلاقاً من الروابط والوشائج الأخوية

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