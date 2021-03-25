الاعرجي وصالح يبحثان ملف الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن

2021/03/25 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع رئيس الجمهورية، برهم صالح، ملف الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي، ان “الاعرجي التقى، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، برهم صالح”، مبينا ان “اللقاء بحث الوضع الأمني في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الاستقرار في البلاد، كما جرى بحث ملف الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الذي سيجرى في نيسان المقبل، إضافة إلى التأكيد على مواصلة الحرب ضد داعش”.

واضاف البيان، “شهد اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية تفعيل الحوار الوطني وسبل إنجاحه، وبمشاركة الجميع”.

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