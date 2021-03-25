الملك سلمان يوجه دعوة رسمية الى الكاظمي لزيارة الرياض

2021/03/25 | 21:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز دعوة رسمية الى رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي لزيارة السعودية، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بين رئيس الوزراء الاتحادي والملك سلمان بن عبد العزيز، وصدر عنه بيان وهذا نصه:

إنطلاقاً من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتأريخية التي تجمع بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين.



وتعزيزاً لاواصر العلاقات بينهما، ورغبتهما الصادقة في تطويرها في شتى المجالات، على اسس ومبادئ راسخة في مقدمتها الأخوة العربية والإسلامية وحسن الجوار والمصالح المشتركة وبناء على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية تم اليوم الخميس 25 اذار 2021 عقد لقاء إفتراضي عن بعد بين السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقد نوه الجانبان بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين واشادا بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والإتصالات بينهما.

كما أكدا على دور مجلس التنسيق العراقي السعودي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وثمنت المملكة العربية السعودية جهود الحكومة العراقية في تحقيق الامن والاستقرار والتنمية في جمهورية العراق.

وثمنت جمهورية العراق المبادرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لجمهورية العراق في مجال مواجهة جائحة كورونا(كوفيد-19).

وفيما يخص القضايا الاقليمية فقد اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، وضرورة ابعادها عن التوترات واسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وفي هذا الإطار أكد دولة رئيس الوزراء العراق السيد مصطفى الكاظمي على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن .

- وقد وجه خادم الحرمين الشريفين دعوة كريمة إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة المملكة العربية السعودية للقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن جانبه أعرب دولة رئيس الوزراء عن تقديره وقبوله للدعوة.

وطلب خادم الحرمين الشريفين نقل تحياته إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية العراق متمنيا له ولدولة رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والسعادة، وللعراق المزيد من التقدم والازدهار.

كما اعرب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي ولي العهد، واطيب تمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي بالمزيد من الرفاه والتقدم.

PUKmedia

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