المجلس العراقي للاختصاصات الطبية يدعو إلى استمرار الجانب الحضوري في التعليم الطبي

2021/03/25 | 21:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، استمرار الجانب الحضوري في التعليم الطبي.

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ودعا المجلس العراقي للاختصاصات الطبية بحسب بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (25 آذار 2021)، إلى "استمرار الجانب الحضوري في التعليم الطبي وتطوير مهارات الدارسين في التخصصات الطبية والصحية على وفق توصيات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب مع المجلس العراقي بحضور كامل أعضائه من رؤساء المجالس العلمية المختصة، حيث دعوا إلى تعزيز متطلبات التعليم الطبي على مستوى الدراسات الأولية والعليا واستمرار المتطلبات العلمية الحضورية ورفع مستوى المهارات من خلال التدريب والعمل المختبري المباشر الذي يجعل الدارسين والخريجين مؤهلين لخدمة المجتمع ولاسيما في أوقات الأزمات الطارئة".

وأكد وزير التعليم، بحسب البيان، على "ضرورة مضي سياسة المجلس العراقي للاختصاصات الطبية بتكثيف البحث العلمي على وفق الواقع الصحي والتحديات الراهنة والانفتاح على الفعاليات العالمية والاشتراك فيها وتعشيق العمل مع المجالس في الخارج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير خطة واستراتيجية المسار الطبي في العراق من خلال معايير الاعتمادية الدولية في مجالات الطب كافة والتكامل مع وزارة الصحة والنقابات القطاعية والاستمرار في تشخيص وبلورة التخصصات الدقيقة والزمالات الضرورية وتطوير مستوى الخدمات الصحية ومواكبة المستجدات العالمية".

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