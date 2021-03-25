العمل تقرر بشأن راتب المعين المتفرغ لشهر اذار

2021/03/25 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر آذار.

وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة عصام عبد اللطيف التميمي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (25 اذار 2021)، إنه "تقرر صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا في بغداد والمحافظات لشهر آذار الدفعة الثالثة لعام 2021".

واضاف، ان "الهيئة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا ابتداء من مساء هذا اليوم الدفعة الثالثة لعام 2021"، داعيا اياهم الى التوجه لمنافذ الصرف لاستلام مستحقاتهم المالية".

واشارالتميمي الى ان "إشعارات الصرف الالكتروني لحاملي بطاقة الماستر كارد للمصارف (آشور والرشيد والرافدين) ستصل الى المستفيدين بالتتابع من مساء هذا اليوم بعد إنجاز إجراءات الدفع الالكتروني وفق التوقيتات المحددة لكل مصرف".

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