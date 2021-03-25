اديداس تعلن عن القميص الجديد للصقور في دوري ابطال اسيا

2021/03/25 | 22:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشفت شركة أديداس عن القميص الجديد الذي سيرتديه فريق القوة الجوية بكرة القدم في دوري أبطال اسيا.

وتتميز القمصان الجديدة بتقنية heat.rdy-keep cool المبتكرة، المصممة لضبط الحرارة والحفاظ على نظرة اللاعبين أثناء المباريات، اضافة الى تقنية ‏Primeblue صديقة البيئة، كما يحافظ نسيج AEROREADY على جفاف الجلد.

اما الألواح الجانبية الشبكية فانها تعزز التهوية للاعبين.

وسيلعب القوة الجوية امام الوحدة السعودي في الملحق المؤهل لدوري ابطال اسيا.



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