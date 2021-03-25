2021/03/25 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يترقب عشاق بطولة دوري أبطال أوروبا حول العالم، مباريات دور ربع نهائي نسخة 2021/2020، بعدما أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن مباريات قوية خلال شهر أبريل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟..



التأريخ يُجيب المركز الخبري الوطني.

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